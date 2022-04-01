CNN: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman из-за событий на Украине

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Глава Пентагона США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине.

ОБ этом информирует CNN со ссылкой на двух чиновников военного ведомства.

«Авианосец, отправленный в декабре с восточного побережья США, сейчас, как ожидается, пробудет в регионе, вероятно, по август включительно», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США перебрасывают в Германию шесть самолётов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО.

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