США рассчитывают завершить поставки крупнейшего пакета оборонной помощи Украине в апреле
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«Мы ожидаем, что нам удастся завершить поставки оборонной помощи в рамках 800-миллионного пакета к середине апреля», — цитирует РИА Новости представителя.
Ранее стало известно, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.
Президент США Джо Байден до этого заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом.
Подробнее — в материале RT.