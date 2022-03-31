США рассчитывают завершить поставки крупнейшего пакета оборонной помощи Украине в апреле

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США рассчитывают завершить поставки Украине крупнейшего пакета оборонной помощи на сумму $800 млн к середине апреля, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
США рассчитывают завершить поставки крупнейшего пакета оборонной помощи Украине в апреле
  • AP
  • © Stephen B. Morton

«Мы ожидаем, что нам удастся завершить поставки оборонной помощи в рамках 800-миллионного пакета к середине апреля», — цитирует РИА Новости представителя.

Ранее стало известно, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade. 

Президент США Джо Байден до этого заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом.

Подробнее — в материале RT.

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