Гендиректор RT Алексей Николов отметил многовековые традиции Британии по части санкций

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Гендиректор RT Алексей Николов прокомментировал решение Великобритании ввести в отношении него санкции.
Гендиректор RT Алексей Николов отметил многовековые традиции Британии по части санкций
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«У Британии в смысле запретов и санкций богатые традиции, многовековые. Возможно, не все в курсе, что именно здесь впервые было придумано такое явление, как цензура печати, аж в 1643 году. Причём первым, кто пострадал от неё, стал великий английский писатель Джон Милтон. Мог ли я, простой московский парень, когда-нибудь мечтать о том, что попаду в один список с Милтоном?» — сказал он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала оскорблением санкции Британии в отношении RT и МИА «Россия сегодня».

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