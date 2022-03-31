В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и премьера Норвегии
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Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский президент подробно разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи.
«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего — принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», — заявили в Кремле.
Также Путин проинформировал норвежского премьера о переговорах представителей России и Украины, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле.
Стороны условились о поддержании контактов.
Ранее правительство Норвегии сообщило о поставке Украине ещё 2 тыс. противотанковых гранатомётов.