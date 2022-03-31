В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и премьера Норвегии

Президент России Владимир Путин и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию России по защите Донбасса, а также российско-украинские переговоры.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский президент подробно разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи.

«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего — принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», — заявили в Кремле.

Также Путин проинформировал норвежского премьера о переговорах представителей России и Украины, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле.

Стороны условились о поддержании контактов.

Ранее правительство Норвегии сообщило о поставке Украине ещё 2 тыс. противотанковых гранатомётов.