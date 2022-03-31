Российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан
Об этом пишет РИА Новости.
«Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому населению. В ноябре — декабре 2021 года доставили очередные три партии гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты», — сказал Лавров в ходе своего выступления на Третьей министерской конференций стран-соседей Афганистана.
По его словам, ещё одна партия гумпомощи была доставлена на прошлой неделе, когда в Кабуле была межведомственная российская делегация.
В декабре три самолёта российского Министерства обороны доставили 36 т гуманитарной помощи в аэропорт Кабула.