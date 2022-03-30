В Испании рассказали, как спортклубы столкнулись с ростом счетов за воду и электроэнергию
«Снизить температуру воды, чтобы попытаться сэкономить на оплате счетов, не вариант. Что сделало правительство? Предоставило нам кредиты по линии ICO (Института официального кредитования. — RT), что в конечном итоге приводит лишь к ещё большей задолженности. Стоимость, может, и ниже, но ненамного, и в итоге ты оказываешься в долгах: в конце каждого месяца с тебя причитается выплата по кредиту плюс номинальная сумма», — рассказал Арнау.
Ранее в беседе с RT политический обозреватель Энтони Уэббер осудил антироссийскую истерию в правительстве Великобритании и выразил мнение, что там не задумывались о последствиях новых санкций против России.
По мнению научного сотрудника Гамбургского университета Биджана Тавассоли, Европа ввела антироссийские санкции по указке США.