В Испании рассказали, как спортклубы столкнулись с ростом счетов за воду и электроэнергию

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Менеджер одного из спортклубов в Испании Хавьер Арнау рассказал RT, что заведения столкнулись с ростом счетов за воду, электроэнергию и газ, а новые кредиты от государства, которые призваны помочь, усложняют ситуацию.

«Снизить температуру воды, чтобы попытаться сэкономить на оплате счетов, не вариант. Что сделало правительство? Предоставило нам кредиты по линии ICO (Института официального кредитования. — RT), что в конечном итоге приводит лишь к ещё большей задолженности. Стоимость, может, и ниже, но ненамного, и в итоге ты оказываешься в долгах: в конце каждого месяца с тебя причитается выплата по кредиту плюс номинальная сумма», — рассказал Арнау.

Ранее в беседе с RT политический обозреватель Энтони Уэббер осудил антироссийскую истерию в правительстве Великобритании и выразил мнение, что там не задумывались о последствиях новых санкций против России.

По мнению научного сотрудника Гамбургского университета Биджана Тавассоли, Европа ввела антироссийские санкции по указке США.

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