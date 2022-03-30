Пентагон призвал к соблюдению Женевских конвенций в связи с пытками на Украине

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В Пентагоне прокомментировали видео пыток российских военнопленных на Украине. Как заявили в американском Минобороны, Соединённые Штаты ожидают, что отношение к военнопленным будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям.

С таким заявлением во время брифинга выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы вместе с международным сообществом ожидаем, что ко всем военнопленным будут относиться в соответствии с международным правом и Женевскими конвенциями», — ответил он на просьбу прокомментировать распространившиеся видео.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин призвал украинскую стороны строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

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