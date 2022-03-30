Белый дом: США стремятся улучшить позиции Украины на переговорах с Россией

Соединённые Штаты прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины в переговорном процессе с Россией.

Об этом сообщила помощник президента США по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

«Наша роль — делать всё возможное, чтобы усилить Украину на поле боя. Мы это сделали посредством беспрецедентных поставок в сфере безопасности и оружия и за столом переговоров, продолжая вводить серьёзные санкции против России», — сказала она.

26 марта глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что Лондон консультирует Украину в переговорном процессе с Россией.