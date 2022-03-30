В Британии расширили на ЛНР и ДНР введённые против Крыма санкции

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Великобритания расширила действие введённых против Крыма санкций на ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в британском МИД.
В Британии расширили на ЛНР и ДНР введённые против Крыма санкции
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«Новый закон также расширил финансовые, торговые и судоходные санкции, введённые в отношении Крыма, на территории Донецка и Луганска, неподконтрольные правительству (Украины. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России, в том числе против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, компаний «РЖД», «АЛРОСА», «РусГидро» и «РВК».

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