Дмитрий Медведев назвал «лучшие способы» для Европы остаться без газа
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Также, как написал Медведев в Telegram, к этим способам относится «заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта. Провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии».
Он также дал оценку решениям властей ЕС.
«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — отметил зампредседателя Совбеза.
27 марта The Guardian сообщила, что переориентация российского экспорта энергоресурсов в Азию чревата большими экономическими потрясениями.