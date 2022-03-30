Дмитрий Медведев назвал «лучшие способы» для Европы остаться без газа

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «лучшие способы» для Европы остаться без газа. Среди них он, в частности, отметил заморозку «Северного потока» и активов российского Центробанка.
Дмитрий Медведев назвал «лучшие способы» для Европы остаться без газа
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Также, как написал Медведев в Telegram, к этим способам относится «заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта. Провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии».

Он также дал оценку решениям властей ЕС.

«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — отметил зампредседателя Совбеза.

27 марта The Guardian сообщила, что переориентация российского экспорта энергоресурсов в Азию чревата большими экономическими потрясениями.

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