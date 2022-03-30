В Нидерландах партия «Форум за демократию» отказалась слушать выступление Зеленского

В Нидерландах партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) отказалась слушать выступление украинского президента Владимира Зеленского в нидерландском парламенте.

«Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого», — приводит заявление членов партии РИА Новости.

Парламентарии напомнили, что недавно украинский президент запретил деятельность 11 политических партий на Украине, в том числе крупнейшей оппозиционной политсилы. При этом критически настроенные телеканалы на Украине также были запрещены, отметили в партии.

В Forum voor Democratie обратили внимание, что остальные телеканалы на Украине были «вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки».

В партии добавили, что имя Зеленского фигурирует в сомнительных финансовых делах, в том числе в «панамском досье». Также там обратили внимание на то, что украинские военные нередко позируют с нацистской символикой.

Ранее Зеленский приостановил на время военного положения деятельность нескольких партий.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл отреагировала на запрет деятельности некоторых партий на Украине.