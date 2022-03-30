Производители в Германии предупредили о возможности роста цен на горчицу

Производители в Германии ожидают роста цен на горчицу в связи с событиями на Украине.

Генеральный содиректор компании Münchner Kindl Каталина Хартль рассказала, что, возможно, будут проблемы с поставками горчичного семени. При этом она заявила, что предприятие сможет продолжать производство горчицы до сентября без проблем.

«Нехватка (горчичного семени) будет, и это отразится на рынке. Поэтому, конечно, в том, что касается горчицы, цены поднимутся», — объяснила гендиректор компании Лисана Хартль.

Ранее жители Нью-Йорка рассказали в беседе с RT о подорожании продуктов в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций.