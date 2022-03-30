Производители в Германии предупредили о возможности роста цен на горчицу

Короткая ссылка
Производители в Германии ожидают роста цен на горчицу в связи с событиями на Украине.
Производители в Германии предупредили о возможности роста цен на горчицу
  • Gettyimages.ru

Генеральный содиректор компании Münchner Kindl Каталина Хартль рассказала, что, возможно, будут проблемы с поставками горчичного семени. При этом она заявила, что предприятие сможет продолжать производство горчицы до сентября без проблем.

«Нехватка (горчичного семени) будет, и это отразится на рынке. Поэтому, конечно, в том, что касается горчицы, цены поднимутся», — объяснила гендиректор компании Лисана Хартль.

Ранее жители Нью-Йорка рассказали в беседе с RT о подорожании продуктов в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить