В ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России

Совет по экономическому развитию при правительстве Германии призывает жителей страны снизить энергопотребление в целях уменьшения зависимости от поставок энергоресурсов из России, заявила член совета Моника Шнитцер.

«Теперь люди должны потреблять меньше», — цитирует ТАСС Шнитцер.

В качестве возможных мер, направленных на снижение энергопотребления, она назвала коллективное использование автомобилей, снижение скорости движения и по возможности переход на общественный транспорт.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех европейцев снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT призыв Борреля.