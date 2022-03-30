В ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России

Короткая ссылка
Совет по экономическому развитию при правительстве Германии призывает жителей страны снизить энергопотребление в целях уменьшения зависимости от поставок энергоресурсов из России, заявила член совета Моника Шнитцер.
В ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Теперь люди должны потреблять меньше», — цитирует ТАСС Шнитцер.

В качестве возможных мер, направленных на снижение энергопотребления, она назвала коллективное использование автомобилей, снижение скорости движения и по возможности переход на общественный транспорт.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех европейцев снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT призыв Борреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить