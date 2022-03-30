В ФРГ призвали жителей экономить электроэнергию для снижения энергозависимости от России
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«Теперь люди должны потреблять меньше», — цитирует ТАСС Шнитцер.
В качестве возможных мер, направленных на снижение энергопотребления, она назвала коллективное использование автомобилей, снижение скорости движения и по возможности переход на общественный транспорт.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех европейцев снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».
Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT призыв Борреля.