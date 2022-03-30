Обострение ситуации на Украине ознаменовало появление «постамериканского мира». Об этом пишет портал The Intercept.

Как отмечается, часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для США избрали нейтральный путь, отказавшись занимать чью-либо сторону.

«Нейтральная позиция этих стран, очевидно, стала шоком для многих западных элит, давно привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию они должны занимать», — говорится в сообщении.

По словам автора статьи, после десятилетий агрессии и злоупотреблений со стороны официального Вашингтона авторитет США иссяк.

Как подчёркивается, «хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях».

Ранее отставной американский дипломат Час Фриман заявил, что Соединённые Штаты поддерживают на Украине необъявленный конфликт с Россией в целях сохранения своей гегемонии в мире, Вашингтон будет бороться с Москвой «до последнего украинца».

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что действующая администрация США виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а американский лидер Джо Байден «убил американскую мечту».