США предложили Израилю помощь в связи с серией терактов

Власти США осуждают теракт близ Тель-Авива, предлагают Израилю помощь в связи с произошедшим. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы потрясены сегодняшним терактом близ Тель-Авива и поддерживаем наших израильских союзников перед лицом такого варварства. Это третья подобная атака за 11 дней», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, власти США предложили «всю соответствующую поддержку премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и его правительству».

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.

В результате нескольких терактов, произошедших за последние семь дней, погибли 11 израильтян.