США предложили Израилю помощь в связи с серией терактов
«Мы потрясены сегодняшним терактом близ Тель-Авива и поддерживаем наших израильских союзников перед лицом такого варварства. Это третья подобная атака за 11 дней», — цитирует ТАСС Салливана.
По его словам, власти США предложили «всю соответствующую поддержку премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и его правительству».
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.
В результате нескольких терактов, произошедших за последние семь дней, погибли 11 израильтян.