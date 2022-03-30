В Белом доме прокомментировали возможность новых контактов Байдена и Путина
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Бедингфилд, в США «ясно дали понять», что со стороны России «потребуется ощутимая деэскалация», а также «искренняя приверженность дипломатии», прежде чем такие контакты состоятся.
Ранее в Кремле заявили, что недавние высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.
В Госдепе отметили, что заявления лидера США были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.