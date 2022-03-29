Захарова назвала произволом решение МИД Нидерландов выслать 17 российских дипломатов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произволом решение МИД Нидерландов выслать из страны 17 российских дипломатов.
Захарова назвала произволом решение МИД Нидерландов выслать 17 российских дипломатов
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«Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она отметила, что подобные шаги свидетельствуют о полном отсутствии у официальной Гааги заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией.

«Об ответных мерах будет объявлено», — заявила Захарова.

Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.

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