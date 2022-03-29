Захарова назвала произволом решение МИД Нидерландов выслать 17 российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произволом решение МИД Нидерландов выслать из страны 17 российских дипломатов.

«Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она отметила, что подобные шаги свидетельствуют о полном отсутствии у официальной Гааги заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией.

«Об ответных мерах будет объявлено», — заявила Захарова.

Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.