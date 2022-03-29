Госсекретарь Блинкен прокомментировал переговоры России и Украины
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«Если будет какой-то результат и наша поддержка Украины может быть составной частью этого результата, в том числе наша поддержка в будущем её обороны и безопасности, то, конечно, к этому мы хотим стремиться», — цитирует Блинкена ТАСС.
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что российская сторона получила письменные предложения украинской делегации. Москва рассмотрит предложения и даст на них ответ.
По словам Мединского, в письменных предложениях, переданных украинской стороной, говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.
Он также сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.