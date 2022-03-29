Госсекретарь Блинкен прокомментировал переговоры России и Украины

Соединённые Штаты будут готовы поддержать возможные договорённости между Москвой и Киевом в части обеспечения безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если будет какой-то результат и наша поддержка Украины может быть составной частью этого результата, в том числе наша поддержка в будущем её обороны и безопасности, то, конечно, к этому мы хотим стремиться», — цитирует Блинкена ТАСС.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что российская сторона получила письменные предложения украинской делегации. Москва рассмотрит предложения и даст на них ответ.

По словам Мединского, в письменных предложениях, переданных украинской стороной, говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.

Он также сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.