Захарова выразила надежду, что «эмоциональность» Байдена не приведёт мир на грань катастрофы
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В ходе брифинга представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что «подобные эмоции» Байдена не приведут к тому, что под их действием американский президент совершит что-нибудь непоправимое и опасное для всего мира.
«Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния привели бы мир на грань катастрофы», — отметила она.
Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.
В Госдепе отметили, что заявления лидера США были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.