Захарова выразила надежду, что «эмоциональность» Байдена не приведёт мир на грань катастрофы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что «эмоциональность», на которую в Белом доме списали заявления президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине, не приведёт мир на грань катастрофы.
Захарова выразила надежду, что «эмоциональность» Байдена не приведёт мир на грань катастрофы
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

В ходе брифинга представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что «подобные эмоции» Байдена не приведут к тому, что под их действием американский президент совершит что-нибудь непоправимое и опасное для всего мира.

«Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния привели бы мир на грань катастрофы», — отметила она.

Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что заявления лидера США  были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

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