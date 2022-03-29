Захарова выразила надежду, что «эмоциональность» Байдена не приведёт мир на грань катастрофы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что «эмоциональность», на которую в Белом доме списали заявления президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине, не приведёт мир на грань катастрофы.

В ходе брифинга представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что «подобные эмоции» Байдена не приведут к тому, что под их действием американский президент совершит что-нибудь непоправимое и опасное для всего мира.

«Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния привели бы мир на грань катастрофы», — отметила она.

Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что заявления лидера США были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.