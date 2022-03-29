Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине 29 марта
Президент США Джо Байден во вторник, 29 марта, намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ. В ходе беседы планируется обсудить ситуацию вокруг России и Украины.
- AP
- © Patrick Semansky
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине.
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