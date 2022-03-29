Байден обсудит с лидерами стран Европы ситуацию на Украине 29 марта

Президент США Джо Байден во вторник, 29 марта, намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ. В ходе беседы планируется обсудить ситуацию вокруг России и Украины.

AP

© Patrick Semansky