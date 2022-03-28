Власти Британии поручили срочно пересмотреть контракты с компаниями из России и Белоруссии

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Британские госучреждения обязуются в срочном порядке пересмотреть свои контракты с фирмами из России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине. Это следует из материалов кабмина Великобритании.
Власти Британии поручили срочно пересмотреть контракты с компаниями из России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

«Руководство, опубликованное сегодня кабинетом министров, призывает все учреждения государственного сектора срочно пересмотреть контракты с российскими и белорусскими компаниями», — говорится в заявлении на сайте правительства.

Отмечается необходимость сменить поставщиков с минимальными потерями, используя законные способы расторжения контрактов. Рекомендации касаются в том числе правительственных ведомств и больниц.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России, в том числе против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, компаний «РЖД», «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.

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