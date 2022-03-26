Великобритания выделит £2 млн на продовольствие для Украины

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Власти Великобритании намерены выделить £2 млн на жизненно важные продовольственные товары для Украины.

«Великобритания намерена выделить £2 млн на жизненно важные продовольственные товары для районов Украины», — следует из текста заявления британского МИД.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с соответствующим запросом со стороны Киева.

Склады в Польше и Словакии готовятся к поставке товаров со следующей недели — транспортировка будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ранее пресс-служба британского кабмина сообщала, что власти Соединённого Королевства выделят более £4 млн на международную службу BBC для информационной борьбы с Россией.

16 марта стало известно, что Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту BBC News.

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