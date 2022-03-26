WSJ: США готовят новый пакет санкций против ряда российских компаний

В США начали подготовку нового пакета антироссийских санкций, направленных против компаний, которые поставляют товары и услуги для военных целей.

«Администрация Байдена готовит санкции против российских компаний, которые... поставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, в том числе компоненты двойного назначения, используемые для распространения оружия», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

Отмечается, что о новых рестрикциях со стороны американского Минфина станет известно на следующей неделе.

Президент США Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу ранее заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения и нарастить гуманитарную помощь Украине.

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что целью введённых санкций со стороны Вашингтона является разрушение экономики и подрыв внутриполитической ситуации в России.