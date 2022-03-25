Российский дипломат назвала ситуацию на Корейском полуострове следствием санкций против КНДР

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что текущая ситуация на Корейском полуострове сложилась из-за многочисленных санкций в отношении Северной Кореи.

Она отметила, что до сих пор Совет Безопасности ООН лишь ужесточал санкции против КНДР и игнорировал позитивные сигналы со стороны Пхеньяна.

«Нынешнее развитие — это во многом последствия такой недальновидности некоторых присутствующих здесь коллег, не готовых выйти за пределы санкционной парадигмы», — приводит её слова ТАСС.

Евстигнеева обратила внимание, что многочисленные рестрикции против КНДР «так и не смогли обеспечить безопасность в регионе».

Ранее в МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове на фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты.

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