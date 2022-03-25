ЕК получит мандат на общие закупки энергоресурсов

Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергоресурсов. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он сообщил, что Еврокомиссии предоставлены полномочия и разные инструменты регулировки на энергетическом рынке, «в особенности в том, что касается лимита цены на газ».

«Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии», — приводит его слова РИА Новости.

Также Макрон заявил, что требование России об оплате российского газа в рублях не соответствует условиям подписанных ранее контрактов.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.