Шольц заявил, что газовые договоры с Россией предусматривают оплату в евро и долларах

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подписанные с Россией договоры о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах.

«Договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в евро или долларах», — передаёт РИА Новости заявление Шольца.

Таким образом он ответил на вопрос, согласовали ли лидеры Евросоюза общую позицию касательно требований России платить за будущие поставки газа в рублях.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.

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