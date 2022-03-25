Tiffany объявила о прекращении закупки российских алмазов

Американская ювелирная компания Tiffany & Co. приостановила покупку алмазов из России и бриллиантов российского происхождения, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Tiffany приостановила закупку всех алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения», — говорится в релизе компании.

Запрет распространяется на индивидуально зарегистрированные бриллианты из России весом 0,18 карата и более.

Что касается более мелких камней, то Tiffany потребовала от своих поставщиков запретить закупку необработанных алмазов из России, а также разделять «российскую» и иную бриллиантовую крошку.

Ранее стало известно, что бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют свои магазины в России с 7 марта.

Онлайн-магазины ретейлера одежды H&M и производителя техники Canon также приостановили продажи в России.