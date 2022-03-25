Tiffany объявила о прекращении закупки российских алмазов
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«Tiffany приостановила закупку всех алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения», — говорится в релизе компании.
Запрет распространяется на индивидуально зарегистрированные бриллианты из России весом 0,18 карата и более.
Что касается более мелких камней, то Tiffany потребовала от своих поставщиков запретить закупку необработанных алмазов из России, а также разделять «российскую» и иную бриллиантовую крошку.
Ранее стало известно, что бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют свои магазины в России с 7 марта.
Онлайн-магазины ретейлера одежды H&M и производителя техники Canon также приостановили продажи в России.