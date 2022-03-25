В Италии пользователи соцсетей запустили флешмоб в поддержку России
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Об этом пишет итальянский журнал The Post Internazionale.
По его данным, в соцсетях сторонников Путина призывают включать отопление в доме на максимум либо чаще готовить на плите, чтобы потреблять больше газа.
В материале объясняется, что таким образом участники флешмоба планируют «помочь Москве с продажами топлива».
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможностях Европы заменить российский газ.