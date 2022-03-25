В Италии пользователи соцсетей запустили флешмоб в поддержку России

Короткая ссылка
В Италии пользователи соцсетей запустили флешмоб в поддержку России. В рамках акции поддерживающих президента России Владимира Путина итальянцев попросили расходовать как можно больше газа.
В Италии пользователи соцсетей запустили флешмоб в поддержку России
  • Gettyimages.ru
  • © RyanJLane

Об этом пишет итальянский журнал The Post Internazionale.

По его данным, в соцсетях сторонников Путина призывают включать отопление в доме на максимум либо чаще готовить на плите, чтобы потреблять больше газа.

В материале объясняется, что таким образом участники флешмоба планируют «помочь Москве с продажами топлива».

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможностях Европы заменить российский газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить