В Италии пользователи соцсетей запустили флешмоб в поддержку России. В рамках акции поддерживающих президента России Владимира Путина итальянцев попросили расходовать как можно больше газа.

Об этом пишет итальянский журнал The Post Internazionale.

По его данным, в соцсетях сторонников Путина призывают включать отопление в доме на максимум либо чаще готовить на плите, чтобы потреблять больше газа.

В материале объясняется, что таким образом участники флешмоба планируют «помочь Москве с продажами топлива».

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможностях Европы заменить российский газ.