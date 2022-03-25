Власти Швейцарии ввели запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор

Швейцария присоединяется к пакету санкций, введённых Евросоюзом против России, в частности, запрещает новые инвестиции в российский энергетический сектор. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского кабмина.

«Решение Федерального совета от 25 марта означает, что Швейцария продолжает соблюдать меры, введённые ЕС 9 и 15 марта», — говорится в заявлении.

Как отмечается, экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора теперь запрещён.

Кроме того, ограничительные меры накладывают запрет на «участие в предприятиях, работающих в энергетическом секторе, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям».

10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввозить уран на территорию США.