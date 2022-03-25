ФАО: ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие до 22%

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Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова заявила, что ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие до 22%.
ФАО: ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие до 22%
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  • © Nikolay Amoseev

Об этом она сказала ТАСС.

«Результаты моделирования ФАО показывают, что дефицит экспорта может быть лишь частично компенсирован за счёт альтернативных источников происхождения, поскольку способность увеличить производство и поставки может быть ограничена высокими затратами на производство и конкуренцией между культурами. В результате глобальный дефицит предложения может привести к росту мировых цен на продовольствие и корма на 8—22% по сравнению с их и без того высоким уровнем», — указала собеседница.

Ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки в бедных странах.

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