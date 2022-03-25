Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России

На данный момент наблюдается кульминация политики западных стран по сдерживанию России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Международная обстановка накалилась до предела. По сути дела, мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», — заявил Лавров.

По его словам, цель действий Запада — ослабить позиции России и постараться вновь утвердить однополярный мир.

Министр подчеркнул, что «США играют решающую роль в продвижении подобной политики».

Ранее глава российского МИД заявил, что происходящее в настоящий момент в мире «не только и не столько про Украину», это попытка создать новый миропорядок.