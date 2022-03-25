Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России

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На данный момент наблюдается кульминация политики западных стран по сдерживанию России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России
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  • © MFA Russia

«Международная обстановка накалилась до предела. По сути дела, мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», — заявил Лавров.

По его словам, цель действий Запада — ослабить позиции России и постараться вновь утвердить однополярный мир.

Министр подчеркнул, что «США играют решающую роль в продвижении подобной политики». 

Ранее глава российского МИД заявил, что происходящее в настоящий момент в мире «не только и не столько про Украину», это попытка создать новый миропорядок.

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