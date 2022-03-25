WP: влияние санкций США на российскую экономику остаётся неясным

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Влияние американских санкций на российскую экономику остаётся неясным и вынуждает разрабатывать новые рестриктивные меры. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что на фоне ситуации вокруг Украины «влияние существующих санкций на российскую экономику остаётся неясным».

По данным газеты, чиновники Белого дома разрабатывают меры, «которыми накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США».

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции доставляют немало проблем, но открывают новые возможности.

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic отметил, что антироссийские санкции также наносят ущерб странам Запада.

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