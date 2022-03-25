Глава МИД Бразилии назвал незаконными односторонние санкции против России

Глава МИД Бразилии Карлос Франса назвал незаконными санкции в отношении России. По его словам, вводимые рестрикции ущемляют интересы ряда стран в вопросе поставок энергоресурсов.

«Бразилия не согласна с применением односторонних и выборочных санкций. Эти меры, помимо того, что являются незаконными с точки зрения международного права, конкретно ущемляют неотложные интересы некоторых стран, такие как поставки нефти и газа в европейские страны», — заявил Франса в ходе слушаний в сенате Бразилии, его слова приводятся на сайте органа.

Он отметил, что санкции затрагивают продукты первой необходимости для выживания значительной части населения мира.

Основной риск вводимых санкций заключается в том, что их последствия в среднесрочной перспективе затронут не Россию, а развивающиеся страны, заключил Франса.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что не поддерживает полный отказ Евросоюза от российских нефти и газа.