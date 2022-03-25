В постпредстве России при ООН назвали Meta ненадёжным партнёром по борьбе с терроризмом

Советник постпредства России при ООН Олег Михайлов в ходе заседания контртеррористического комитета Совбеза заявил, что компания Meta* является ненадёжным партнёром в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в террористических целях.

«Вынуждены констатировать, что порой частные компании и вовсе переходят на сторону зла. В частности, компания Meta Platforms* сняла запрет в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* на призывы к насилию и убийству в отношении россиян», — цитирует Михайлова РИА Новости.

По его словам, из-за этого компания не может считаться надёжным и ответственным партнёром по противодействию использованию ИКТ в террористических целях.

Ранее Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.

* Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.