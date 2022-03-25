В постпредстве России при ООН назвали Meta ненадёжным партнёром по борьбе с терроризмом

Короткая ссылка
Советник постпредства России при ООН Олег Михайлов в ходе заседания контртеррористического комитета Совбеза заявил, что компания Meta* является ненадёжным партнёром в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в террористических целях.

«Вынуждены констатировать, что порой частные компании и вовсе переходят на сторону зла. В частности, компания Meta Platforms* сняла запрет в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* на призывы к насилию и убийству в отношении россиян», — цитирует Михайлова РИА Новости.

По его словам, из-за этого компания не может считаться надёжным и ответственным партнёром по противодействию использованию ИКТ в террористических целях.

Ранее Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.

* Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить