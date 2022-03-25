Минфин США продлил срок завершения сделок по импорту из России морепродуктов до 23 июня

Министерство финансов США до 23 июня продлило срок завершения сделок по импорту из России морепродуктов.

Об этом говорится в опубликованной ведомством генеральной лицензии.

Отмечается, что сделки, которые «необходимы для импорта в США рыбы, морепродуктов и приготовленной из них продукции российского происхождения в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключёнными до 11 марта 2022 года, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 23 июня 2022 года».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты запретили импорт из России товаров из её «характерных секторов экономики»: ввоз морепродуктов, алкоголя, в том числе водки, а также непромышленных алмазов.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT решение США прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России.