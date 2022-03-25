Минфин США продлил срок завершения сделок по импорту из России морепродуктов до 23 июня

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Министерство финансов США до 23 июня продлило срок завершения сделок по импорту из России морепродуктов.

Об этом говорится в опубликованной ведомством генеральной лицензии.

Отмечается, что сделки, которые «необходимы для импорта в США рыбы, морепродуктов и приготовленной из них продукции российского происхождения в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключёнными до 11 марта 2022 года, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 23 июня 2022 года».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты запретили импорт из России товаров из её «характерных секторов экономики»: ввоз морепродуктов, алкоголя, в том числе водки, а также непромышленных алмазов.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT решение США прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России.

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