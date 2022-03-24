Артемий Лебедев: больше всего на свете меня бесит культура отмены

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что больше всего на свете его бесит культура отмены.
Артемий Лебедев: больше всего на свете меня бесит культура отмены
  • РИА Новости

«Больше всего на свете меня бесит культура отмены. И сейчас так получилось, что культура отмены касается всего русского и она происходит на всём свете. Вдруг ребята как с цепи сорвались и всё русское стало плохим, ужасным, всё нужно выкорчевать, нужно отменить», — сказал Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что это происходит «абсолютно независимо от того, какое оно отношение имеет к чему-либо русскому».

«Если какие-то мигранты много лет жили в Европе, они сейчас тоже становятся жертвами этой культуры отмены», — отметил он.

Лебедев призвал «отменить эту отмену».

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, нынешняя русофобия на Западе — приговор западной цивилизации.

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