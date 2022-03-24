Сенатор Деньгин прокомментировал антироссийские санкции Британии

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин прокомментировал антироссийские санкции Великобритании.

«У них не остаётся никаких методов. У них уже даже санкций не осталось», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает сенатор, чем больше санкций вводит Британия, тем хуже ей самой, но пойти назад она уже не может.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Великобритания ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из России.