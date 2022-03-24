Премьер Болгарии заявил о планах отозвать посла из России
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Об этом информирует РИА Новости.
До этого российский посол Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что болгарский народ не поддерживает риторику и действия правительства страны в отношении России.
«Оцениваем реакцию Митрофановой как недипломатичную, острую и грубую. Именно поэтому мы отзовём нашего посла в России для консультаций обратно в Болгарию», — сказал он.
Ранее также сообщалось, что Митрофанова допустила асимметричный ответ Москвы на высылку десяти дипломатов из Софии.