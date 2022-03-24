Премьер Болгарии заявил о планах отозвать посла из России

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил в эфире Болгарского национального телевидения о планах отозвать болгарского посла Атанаса Крыстина из России для консультаций.

Об этом информирует РИА Новости.

До этого российский посол Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что болгарский народ не поддерживает риторику и действия правительства страны в отношении России.

«Оцениваем реакцию Митрофановой как недипломатичную, острую и грубую. Именно поэтому мы отзовём нашего посла в России для консультаций обратно в Болгарию», — сказал он.

Ранее также сообщалось, что Митрофанова допустила асимметричный ответ Москвы на высылку десяти дипломатов из Софии.