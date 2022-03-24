Вика Цыганова прокомментировала новость о запрете въезда в Латвию

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Советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова рассказала, как относится к тому, что МИД Латвии внёс её в список нежелательных лиц.
Вика Цыганова прокомментировала новость о запрете въезда в Латвию
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я просто очень рада такому вниманию к моей скромной персоне... Там есть люди русские, которые хорошо относились к моему творчеству... Но я надеюсь, когда это обострение уляжется, мы увидимся. Для меня это не большая утрата. И благодарим, как говорится, за внимание», — сказала она в беседе с ФАН.

Ранее в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.

Как сообщает Newinform, среди них режиссёр Никита Михалков, актёр Владимир Машков и актриса Илзе Лиепа.

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