Вика Цыганова прокомментировала новость о запрете въезда в Латвию

Советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова рассказала, как относится к тому, что МИД Латвии внёс её в список нежелательных лиц.

«Я просто очень рада такому вниманию к моей скромной персоне... Там есть люди русские, которые хорошо относились к моему творчеству... Но я надеюсь, когда это обострение уляжется, мы увидимся. Для меня это не большая утрата. И благодарим, как говорится, за внимание», — сказала она в беседе с ФАН.

Ранее в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.

Как сообщает Newinform, среди них режиссёр Никита Михалков, актёр Владимир Машков и актриса Илзе Лиепа.