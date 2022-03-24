TV 2: срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год
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Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2.
«Мы с нетерпением ожидаем признания союзниками той работы, которую Столтенберг проделал на посту генерального секретаря НАТО... Я считаю, что это позиция, которую разделяют большинство людей», — цитирует телеканал премьер-министра Норвегии Йонаса Стёре.
Ранее Столтенберг рассказал о темах, которые будут обсуждаться на чрезвычайном саммите НАТО.
По его словам, участники проведут диалог об «изменениях архитектуры безопасности» на фоне российской военной операции на Украине.