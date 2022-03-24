Vietnam Airlines отменила последний рейс в Москву накануне приостановки полётов
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- © Silas Stein/dpa
«Vietnam Airlines отменила последний рейс в Москву, который должен был лететь завтра, 25 марта», — заявил в комментарии РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России во Вьетнаме Алексей Фалунин.
По его словам, теперь пассажирам рейса, в числе которых несколько россиян, придётся искать альтернативные маршруты.
Ранее издание VnExpress со ссылкой на заявление авиаперевозчика сообщало о решении Vietnam Airlines приостановить полёты в Россию с 25 марта.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с необходимостью пересмотра и уточнения процедур страхования транспортных средств.