Vietnam Airlines отменила последний рейс в Москву накануне приостановки полётов

Авиакомпания Vietnam Airlines отменила последний рейс Ханой — Москва, назначенный на 25 марта, перед временной остановкой полётов в Россию.

«Vietnam Airlines отменила последний рейс в Москву, который должен был лететь завтра, 25 марта», — заявил в комментарии РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России во Вьетнаме Алексей Фалунин.

По его словам, теперь пассажирам рейса, в числе которых несколько россиян, придётся искать альтернативные маршруты.

Ранее издание VnExpress со ссылкой на заявление авиаперевозчика сообщало о решении Vietnam Airlines приостановить полёты в Россию с 25 марта.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с необходимостью пересмотра и уточнения процедур страхования транспортных средств.