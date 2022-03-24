В КНР примут ответные меры в связи с отзывом лицензий Pacific Networks Corp в США

Короткая ссылка
В Пекине пообещали принять ответные меры из-за отзыва лицензий китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks Corp и её дочерней структуры ComNet в США.
В КНР примут ответные меры в связи с отзывом лицензий Pacific Networks Corp в США
  • Gettyimages.ru

«Китай продолжит принимать необходимые меры, чтобы защитить законные интересы своих предприятий... Вашингтон должен создать недискриминирующую атмосферу для китайских компаний, ведущих деловую деятельность в Соединённых Штатах и инвестирующих в американскую экономику», — приводит ТАСС заявление Минпрома КНР.

В ведомстве призвали власти США прекратить политизировать экономические вопросы под предлогом защиты государственной безопасности.

В Китае также напомнили, что ComNet и Pacific Networks Corp работали на американском рынке США на протяжении многих лет и уважали местное законодательство.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

В RT назвали данное решение политическим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить