В КНР примут ответные меры в связи с отзывом лицензий Pacific Networks Corp в США

В Пекине пообещали принять ответные меры из-за отзыва лицензий китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks Corp и её дочерней структуры ComNet в США.

«Китай продолжит принимать необходимые меры, чтобы защитить законные интересы своих предприятий... Вашингтон должен создать недискриминирующую атмосферу для китайских компаний, ведущих деловую деятельность в Соединённых Штатах и инвестирующих в американскую экономику», — приводит ТАСС заявление Минпрома КНР.

В ведомстве призвали власти США прекратить политизировать экономические вопросы под предлогом защиты государственной безопасности.

В Китае также напомнили, что ComNet и Pacific Networks Corp работали на американском рынке США на протяжении многих лет и уважали местное законодательство.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

В RT назвали данное решение политическим.