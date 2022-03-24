В КНР примут ответные меры в связи с отзывом лицензий Pacific Networks Corp в США
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«Китай продолжит принимать необходимые меры, чтобы защитить законные интересы своих предприятий... Вашингтон должен создать недискриминирующую атмосферу для китайских компаний, ведущих деловую деятельность в Соединённых Штатах и инвестирующих в американскую экономику», — приводит ТАСС заявление Минпрома КНР.
В ведомстве призвали власти США прекратить политизировать экономические вопросы под предлогом защиты государственной безопасности.
В Китае также напомнили, что ComNet и Pacific Networks Corp работали на американском рынке США на протяжении многих лет и уважали местное законодательство.
18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.
В RT назвали данное решение политическим.