Франция успешно испытала модернизированную версию ядерной ракеты без заряда

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Франция провела успешные испытания модернизированной версии своей ядерной ракеты без заряда. Об этом сообщили в пресс-службе французского Минобороны.

Как отмечается, улучшенную стратегическую ракету средней дальности «воздух-земля» (ASMPA) запустили с самолёта Rafale, который взлетел с авиабазы на юго-западе Франции.

5 марта КНДР провела пуск баллистической ракеты.

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