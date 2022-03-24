Франция успешно испытала модернизированную версию ядерной ракеты без заряда
Франция провела успешные испытания модернизированной версии своей ядерной ракеты без заряда. Об этом сообщили в пресс-службе французского Минобороны.
Как отмечается, улучшенную стратегическую ракету средней дальности «воздух-земля» (ASMPA) запустили с самолёта Rafale, который взлетел с авиабазы на юго-западе Франции.
5 марта КНДР провела пуск баллистической ракеты.
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