США пока не планируют переброску дополнительных войск в Восточную Европу

США на данный момент не планируют перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«На данный момент у нас нет планов или объявлений о дополнительной отправке конкретных подразделений в Восточную Европу», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, президент США Джо Байден постоянно проводит обзор планирования с целью внесения корректив в расположение американских сил во всех странах восточного фланга НАТО.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.