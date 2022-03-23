США пока не планируют переброску дополнительных войск в Восточную Европу

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США на данный момент не планируют перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США пока не планируют переброску дополнительных войск в Восточную Европу
  • © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

«На данный момент у нас нет планов или объявлений о дополнительной отправке конкретных подразделений в Восточную Европу», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, президент США Джо Байден постоянно проводит обзор планирования с целью внесения корректив в расположение американских сил во всех странах восточного фланга НАТО.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.

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