США пока не планируют переброску дополнительных войск в Восточную Европу
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«На данный момент у нас нет планов или объявлений о дополнительной отправке конкретных подразделений в Восточную Европу», — цитирует ТАСС Салливана.
По его словам, президент США Джо Байден постоянно проводит обзор планирования с целью внесения корректив в расположение американских сил во всех странах восточного фланга НАТО.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.