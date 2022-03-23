Политолог Почта прокомментировал выделение Вашингтоном средств на «поддержание стабильности» Украины

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Соединённые Штаты выделили $200 млн на «поддержание стабильности Украины» и «противодействие российской дезинформации».
Политолог Почта прокомментировал выделение Вашингтоном средств на «поддержание стабильности» Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Tama

«То, что одни называют вмешательством, другие называют дружеской помощью и продвижением демократии по всему миру. У Соединённых Штатов политика в этом смысле однозначна: они представляют самое «лучшее» в мире государственное устройство, самое «справедливое», поэтому они пытаются мягкой и жёсткой силой способствовать тому, чтобы такой строй был во всём мире. По отношению к Украине они это и осуществляют», — пояснил Почта.

Другими странами данные действия США могут быть расценены как вмешательство в их внутренние дела, однако стоит учитывать, что нынешнее руководство Украины «однозначно соглашается с такой поддержкой», добавил политолог.

Ранее сообщалось, что США выделили $200 млн для «поддержки стабильности Украины и её перехода к процветающему, единому и демократическому государству».

Подробнее — в материале RT.

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