Политолог Почта прокомментировал выделение Вашингтоном средств на «поддержание стабильности» Украины
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«То, что одни называют вмешательством, другие называют дружеской помощью и продвижением демократии по всему миру. У Соединённых Штатов политика в этом смысле однозначна: они представляют самое «лучшее» в мире государственное устройство, самое «справедливое», поэтому они пытаются мягкой и жёсткой силой способствовать тому, чтобы такой строй был во всём мире. По отношению к Украине они это и осуществляют», — пояснил Почта.
Другими странами данные действия США могут быть расценены как вмешательство в их внутренние дела, однако стоит учитывать, что нынешнее руководство Украины «однозначно соглашается с такой поддержкой», добавил политолог.
Ранее сообщалось, что США выделили $200 млн для «поддержки стабильности Украины и её перехода к процветающему, единому и демократическому государству».
Подробнее — в материале RT.