В Южной Корее число случаев коронавируса превысило 10 млн

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Общее число жителей Южной Кореи, заболевших коронавирусом с начала пандемии, превысило 10 млн.
В Южной Корее число случаев коронавируса превысило 10 млн
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление Национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 22 марта в стране подтверждены 490,8 тыс. новых случаев инфицирования, в результате чего общий показатель заболевших достиг 10 427 247.

Уточняется, что нынешний суточный показатель является вторым крупнейшим после 17 марта, когда число новых случаев заражения превысило 612 тыс.

Ранее сообщалось, что южнокорейские клиники столкнулись с нехваткой ресурсов на фоне рекордного роста случаев коронавируса.

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