Посольство России заявило о затягивании США процесса уничтожения своего химического оружия

Вашингтон намеренно затягивает процесс уничтожения своего химического оружия. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое всё ещё представляет серьёзную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать всё их химическое оружие», — приводит заявление посольства РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что российская сторона ликвидировала все свои запасы химоружия ещё в 2017 году.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.