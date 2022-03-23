Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул после сообщений о минировании

Короткая ссылка
Истребители ВВС Румынии сопроводили выполнявший рейс Москва — Стамбул самолёт Turkish Airlines после сообщений о минировании воздушного судна.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

«Самолёты ВВС Румынии, находящиеся на боевой службе воздушной полиции, выполнили сегодня, 22 марта, новую миссию в национальном воздушном пространстве по перехвату и сопровождению гражданского самолёта, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, в результате получения гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолёта», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что операция прошла в условиях максимальной безопасности.

Ранее Молдавия объявила об открытии части воздушного пространства страны для гражданской авиации с 21 марта.

В ведомстве отметили, что с учётом закрытия неба над Украиной полёты в северном, южном и восточном направлениях будут выполняться через территорию Румынии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить