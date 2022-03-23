Румынские истребители сопроводили рейс из Москвы в Стамбул после сообщений о минировании

Истребители ВВС Румынии сопроводили выполнявший рейс Москва — Стамбул самолёт Turkish Airlines после сообщений о минировании воздушного судна.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

«Самолёты ВВС Румынии, находящиеся на боевой службе воздушной полиции, выполнили сегодня, 22 марта, новую миссию в национальном воздушном пространстве по перехвату и сопровождению гражданского самолёта, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, в результате получения гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолёта», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что операция прошла в условиях максимальной безопасности.

Ранее Молдавия объявила об открытии части воздушного пространства страны для гражданской авиации с 21 марта.

В ведомстве отметили, что с учётом закрытия неба над Украиной полёты в северном, южном и восточном направлениях будут выполняться через территорию Румынии.