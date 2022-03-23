Welt: перебои с поставками газа могут привести к дефициту продовольствия в Германии

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Перебои с поставками газа в Германию могут привести к дефициту продовольствия и росту заболеваемости в стране. Об этом сообщает газета Die Welt.

Отмечается, что в условиях охлаждения домов из-за проблем с поставками энергоносителей немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний.

Также Германия может испытать проблемы в пищевой промышленности, в частности, на рынке хлебобулочных и молочных изделий.

Как отмечал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, Германия пока не гарантировала себе достаточных поставок газа, чтобы удовлетворить спрос внутри страны следующей зимой.

9 марта «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены на газ на рынке.

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