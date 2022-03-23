WSJ: желающие остаться в России компании расширяют список товаров первой необходимости

Западные компании расширяют список товаров первой необходимости, чтобы остаться на российском рынке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что западные компании, в частности, PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever расширяют список товаров первой необходимости, добавляя в него чипсы, мороженое, освежители воздуха, косметику.

Как сообщает газета, зарубежные компании испытывают давление со стороны западных политиков и инвесторов.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен.

Медведев подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.